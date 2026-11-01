Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος το βράδυ του Σαββάτου (31/10), έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Τύργιας, στην Πρέβεζα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, με ένα βυτιοφόρο. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα του 22χρονου κατέληξε σφηνωμένο κάτω από το βαρύ όχημα.

Στο σημείο της τραγωδίας σήμανε άμεσα συναγερμός, με περιπολικά της αστυνομίας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο άτυχος νέος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.