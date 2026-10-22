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Δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών σχηματίστηκε στην Πρέβεζα, καθώς ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή τραπεζικής κάρτας ηλικιωμένου, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές και αναλήψεις συνολικού ύψους 14.140 ευρώ το διάστημα 20-25 Αυγούστου 2026.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η μία κατηγορούμενη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός του θύματος κι αφού υπέκλεψε το PIN, αφαίρεσε την κάρτα, ενώ η δεύτερη συνεργός συμμετείχε μαζί της στις αγορές των προϊόντων.
Η υπόθεση, που περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της κλοπής, της απάτης με υπολογιστή και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.