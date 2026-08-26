Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Νεοχώρι Πρέβεζας, ξέσπασε περίπου στις 16:40 και αμέσως κινητοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο συνδράμει ο Δήμος Πρεβέζης με υδροφόρες.

Στις 16:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας .