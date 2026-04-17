Στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύεται ένας 67χρονος υπήκοος Βελγίου, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα το πρωί (17/4), ενώ βρισκόταν σε ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής στη μαρίνα «Κλεοπάτρα», του Ακτίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό του σκάφους, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στην αριστερή κλείδα και στον θώρακα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη Λιμενική Αρχή Πρέβεζας να ενημερώνεται για το συμβάν και τον τραυματία να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Εκεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο 67χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.