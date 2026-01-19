Φωτορεπορτάζ : Νίκος Χριστοφάκης

Νωρίς σήμερα (19/1), έφτασε στην Αθήνα, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, θα τελεστεί αργότερα στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να αναπαυθεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Εκεί, οι δικοί της άνθρωποι θα την αποχαιρετήσουν ως «μια ήσυχη, αντισυμβατική και πνευματική προσωπικότητα, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική, τη φιλανθρωπία και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου».

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, από τις 08:00 έως τις 10:30 έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα, που για ένα διάστημα, υπήρξε διάδοχος του ελληνικού θρόνου.

Το Σάββατο, η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας στη Μαδρίτη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η βασίλισσα Σοφία, εμφανώς συγκινημένη, παρευρέθηκε συνοδευόμενη από τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τις εγγονές της, Λεονόρ και Σοφία, που στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό της.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε επιλέξει να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία, δίπλα στη μικρότερη αδελφή της, βασίλισσα Σοφία, αποτελώντας για δεκαετίες το πιο σταθερό της στήριγμα. Μηνύματα συλλυπητηρίων έφτασαν και από την Ελλάδα, με τον Παύλο Ντε Γκρες να τη χαρακτηρίζει «πυλώνα της οικογένειας».

Παρά τα χρόνια που έζησε μακριά από την πατρίδα, η επιθυμία της ήταν να ταφεί στο Τατόι, δίπλα στους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο. Στην κηδεία που θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ με τη βασίλισσα Λετίθια, οι ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, καθώς και η αδερφή της που ήταν αχώριστες, η βασίλισσα Σοφία.