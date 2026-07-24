Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στις μετακινήσεις των πολιτών στην Αττική, καθώς διακόπηκαν όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η εκδήλωση της κακοκαιρίας, που συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, προκάλεσε βλάβες στα συστήματα ηλεκτροδότησης και σηματοδότησης του δικτύου, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Ακινητοποιημένοι συρμοί και ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Αποτέλεσμα των τεχνικών προβλημάτων είναι να καταγραφούν καθυστερήσεις και ακινητοποιήσεις συρμών σε διάφορα σημεία του δικτύου. Η Hellenic Train προχώρησε στη σταδιακή διακοπή των δρομολογίων σε όλες τις γραμμές του Προαστιακού της Αττικής, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους επιβάτες.

Στα σημεία που καταγράφηκαν οι βλάβες επιχειρούν ήδη εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της κυκλοφορίας των τρένων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η εταιρεία συνιστά στο επιβατικό κοινό να ενημερώνεται για την εξέλιξη των δρομολογίων από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Hellenic Train πριν από κάθε μετακίνηση.