Σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία και τη νόμιμη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς πραγματοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αδειοδότησή τους. Με Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, συστήνεται στο ΥΠΕΣ ειδική Ομάδα Εργασίας που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που μέχρι σήμερα δυσχεραίνουν την ίδρυση καταφυγίων από τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς.

Η Ομάδα Εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χαρτογράφηση Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς», που περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) 2025. Κεντρικός στόχος είναι να καταστεί εφικτή η δημιουργία οργανωμένων, αδειοδοτημένων και λειτουργικών καταφυγίων σε όλη τη χώρα.

Αντικείμενο των εργασιών της είναι ο εντοπισμός και η αποσαφήνιση πολεοδομικών, χωροταξικών και ζητημάτων χρήσεων γης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν τροχοπέδη για την αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Μέσα από την επεξεργασία των σχετικών διατάξεων, επιδιώκεται η άρση των γραφειοκρατικών και θεσμικών αγκυλώσεων.

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια συνολική, σύγχρονη φιλοζωική πολιτική, με αυξημένους πόρους και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων και να δοθούν πρακτικές λύσεις στους Δήμους. Στόχος είναι τα καταφύγια αδέσποτων ζώων να πάψουν να αποτελούν «άπιαστο στόχο» και να γίνουν πραγματικότητα προς όφελος των ζώων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.