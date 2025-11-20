Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, το οποίο αφορούσε, τόσο τουρκικά αλιευτικά σκάφη, όσο και την τουρκική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και άρχισαν να ψαρεύουν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, έσπευσαν στο σημείο τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, με σκοπό την αναγνώριση των αλιευτικών. Στη συνέχεια, προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Μάλιστα, το ένα εκ των δύο αλιευτικών εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς, με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Εν τέλει, το ελληνικό πλήρωμα προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Έπειτα από αυτό, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.