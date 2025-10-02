Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας. Το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #112 #καταιγίδες #Λακωνία