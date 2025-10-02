Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας. Το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

📍#Λακωνία

🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.

‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

ℹ️…

— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025