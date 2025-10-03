Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 3/10/2025. Παράλληλα το 112 καλεί τους κατοίκους του νησιού να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.
Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.
‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025