Κλιμακώνεται με αιφνιδιαστικό τρόπο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο αντίκτυπος φτάνει μέχρι τη Σούδα, όπου τις επόμενες ώρες καταπλέει για ανεφοδιασμό το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής, περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τη συμμόρφωση με την απαίτηση για τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και επίτευξη νέας πυρηνικής συμφωνίας.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, το πρώτο πλήγμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και θα στοχεύει περιορισμένο αριθμό στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να έχει θέσει άτυπη διορία 10 έως 15 ημερών για τη λήψη της τελικής του απόφασης.

Πρόθυμος ο Τραμπ για στρατιωτική βία λέει το BBC

«Όμως παρά τις συζητήσεις περί διπλωματίας, ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας τις τελευταίες εβδομάδες και διέταξε αυτό που οι αναλυτές λένε ότι είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003» γράφει σήμερα το BBC.

Και συνεχίζει το δημοσίευμα του: «Είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα της προθυμίας του Τραμπ να χρησιμοποιεί στρατιωτική βία συχνότερα από ό,τι ανέμεναν οι υποστηρικτές του κατά τη δεύτερη θητεία του, και χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο».

Η απειλή του Τραμπ να πλήξει το Ιράν δεν μπορεί απλώς να θεωρηθεί ως διαπραγματευτική τακτική, καθώς την τελευταία φορά που απείλησε έναν αντίπαλο με στρατιωτική δράση, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την επίθεσή τους στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο.

Στη Σούδα το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford»

Το θηριώδες αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο “Gerald R. Ford”, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο και την Κυριακή, 22/2, αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα -όπως γράφει το Cretalive– και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το “Fοrd”, διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.

Το BBC μετέδωσε ότι το USS Gerald R Ford, μετέδωσε για λίγο την τοποθεσία του, στα ανοικτά των ακτών του Ατλαντικού στο Μαρόκο, την Τετάρτη. Στα 48 λεπτά που τα δεδομένα τοποθεσίας του ήταν δημόσια, το πλοίο φαινόταν να κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ωστόσο, το αεροπλανοφόρο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ και να εισέρχεται στη Μεσόγειο, ενώ ένα αεροσκάφος που επιχειρεί από αυτό εντοπίστηκε να επιστρέφει στον Ατλαντικό, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τον τελικό προορισμό .

Θηριώδης η συγκέντρωση Αμερικανικών δυνάμεων

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικής δύναμης και ναυτικής αρμάδας των ΗΠΑ στην περιοχή από το 2003 και τον πόλεμο στο Ιράκ. Συγκεκριμένα, η δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή περιλαμβάνει: