Προσωρινή κράτηση επιβλήθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, στη μητέρα από τον Βόλο που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, με θύμα την κόρη της ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από τυχαίο περιστατικό στην περιοχή Παλαιά Βόλου, όταν κάτοικος εντόπισε κινητό τηλέφωνο πεσμένο στο έδαφος. Προσπαθώντας να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη της συσκευής, διαπίστωσε ότι περιείχε εικόνες με ανήλικο άτομο σε πορνογραφικό υλικό και παρέδωσε άμεσα το κινητό στην Αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε ψηφιακό έλεγχο της συσκευής, από τον οποίο προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη μητέρα του παιδιού. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στη δεύτερη συσκευή βρέθηκαν αρχεία παρόμοιου περιεχομένου, μέρος των οποίων ήταν αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία cloud. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.