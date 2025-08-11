Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν τη Δευτέρα (11/8) ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης.

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο.

Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το κουβάρι της αποτρόπαιας υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από 37χρονο σε βάρος 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον σύντροφό της.

Η ανήλικη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και ο μεν 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.