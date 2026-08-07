Με την ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αναφέρει το lamiareport.gr.

Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου, τον υπεύθυνο εργολάβο, καθώς και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας «Αιολικής Σπιθάρη Α.Ε», Σάββα Ζαφειράτο, ο οποίος εμφανίστηκε οικειοθελώς την Τρίτη, μόλις έμαθε ότι αναζητείται από τις Αρχές.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε μετά από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (6/8) και ολοκληρώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Μάλιστα, σύμφωνα με το LamiaReport, πολλοί φίλοι του Δημάρχου Στυλίδας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θήβας για να του συμπαρασταθούν και είχαν παραμείνει εκεί όλες αυτές τις ώρες, μέχρι να βγει η απόφαση, η οποία τους σόκαρε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Στυλίδας, ο Ποινικολόγος Γιώργος Δούμας είχε μιλήσει στο LamiaReport για “Ιφιγένειες”. «Στην ελληνική δικαιοσύνη δεν χωρούν, ούτε πρέπει να χωρούν “Ιφιγένειες” στον βωμό των όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το “σημείο μηδέν” σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία.

Δείτε την αυτοψία της «Ζούγκλας» στην περιοχή με τις ανεμογεννήτριες από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία.

Οι πραγματογνώμονες κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσαν ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονο ανάγλυφο, κλίσεις και υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του αιολικού σταθμού. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου, περίπου δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφία από το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφία από διερχόμενο πεζό στα πρώτα λεπτά της έναρξής της. Οι ερευνητές εντόπισαν με ακρίβεια το αρχικό σημείο και, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας, ενδείξεις θερμών εργασιών, υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή ίχνη από πιθανό τουφεκισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης. Ακόμα, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι από την περιοχή περνούσε ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.