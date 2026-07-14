Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα -φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια- αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα:

– ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα),

– τρομοκρατική οργάνωση,

– έκρηξη,

– εμπρησμός

– και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών).

Οι κατηγορούμενοι κάνουν λόγο για «σκευωρία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτησή ήταν προϊόν σύμφωνης γνώμης ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Για τις ίδιες πράξεις θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αύριο το πρωί, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που, κατά τις Αρχές, παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους – προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.