Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής (17/8) ενώπιων του Ανακριτή και μετά την πολύωρη απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Ο 19χρονος ομολόγησε εξαρχής ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα, οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

«Ήπιαμε πολλές μπύρες και τσίπουρα, κάναμε χρήση χασίς και είπαμε να βάλουμε φωτιά»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο 19χρονος είπε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος, όμως, αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος ήταν αυτός που οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

«Ο οδηγός γελούσε»

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης, ο οποίος τους φωτογράφισε.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω. Όταν πια είχαν φύγει από εδώ, είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα, πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛ.ΑΣ. μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα, που ήταν ένα μπουκαλάκι, μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», πρόσθεσε η κάτοικος.