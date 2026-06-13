Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα 13 Ιουνίου στην ανακρίτρια Αιγίου, ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση έφερε την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος, όμως φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η δικηγόρος του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι τα ιατρικά αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητα του πελάτη της και ισχυρίστηκε πως προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Ιταλός το βράδυ της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και δεν άκουσε τίποτα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να ενοχοποιούν τον εντολέα της. Όταν μίλησε δε, για τον 26χρονο Ολύμπιο που βρέθηκε και αυτός νεκρός στη μονοκατοικία στον Λόγγο, η κ. Ιατροπούλου ανέφερε πως ο Ιταλός ήταν καταρακωμένος, καθώς μπορεί να μην ήταν ο βιολογικός του πατέρας, ήταν όμως ζευγάρι με την 54χρονη Μαρία για πολλά χρόνια, μεγαλώνοντας και αυτός επί της ουσίας τον γιο της, μαζί με εκείνη.

Η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων ώστε να έχει στην διάθεση της περισσότερα στοιχεία για το διπλό έγκλημα.

Σε κλίμα οδύνης έγινε νωρίτερα η κηδεία των δύο θυμάτων, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στις 11:30 στον Άγιο Δημήτριο Αιγιάλειας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο.

Τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου δεν επιβεβαίωσαν ότι ο Ιταλός είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το έγκλημα., ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό, δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα του συντρόφου της Μαρίας.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες έχει εντοπιστεί το δαχτυλικό αποτύπωμα με ίχνος αίματος της 54χρονης πάνω σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στο σπίτι. Το συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να οδηγήσει στις κινήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της δολοφονίας.

Στο σπίτι που εντοπίστηκαν νεκροί μητέρα και γιος δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης ή διάρρηξης της κατοικίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές την ώρα που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία, δεν καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος κάποιου προσώπου από το σπίτι.