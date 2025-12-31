Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, Ειρήνης Παπαδοπούλου, στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022. Παρά την πολύωρη απολογία του, κατά την οποία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και απέδωσε τον θάνατο της ηλικιωμένης σε ατύχημα από φωτιά, οι δικαστικές αρχές δεν υιοθέτησαν τους ισχυρισμούς του, εκδίδοντας ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρησμό.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα, νέα στοιχεία και μαρτυρίες σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον, με την 87χρονη να ζει απομονωμένη και σε συνθήκες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα.

Μοναξιά και απομόνωση

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, το 2007, η ηλικιωμένη γυναίκα άρχισε να αποσύρεται κοινωνικά. Τα χρόνια που ακολούθησαν και ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας, οι επαφές της περιορίστηκαν δραστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο μοναδικός άνθρωπος που την επισκεπτόταν συστηματικά ήταν ο γιος της, ο οποίος – όπως καταγγέλλεται – την κλείδωνε μέσα στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να βγαίνει.

Γειτόνισσα της 87χρονης περιέγραψε μια εικόνα παραμέλησης και έντονων συγκρούσεων, κάνοντας λόγο για συχνούς καβγάδες και λεκτική βία. Όπως ανέφερε, η σύζυγός της είχε εκφράσει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ηλικιωμένη παρέμενε κλειδωμένη στο σπίτι και της είχε ζητήσει να παρέμβει.

Ο γιος φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο της καθημερινότητάς της, ενώ διαχειριζόταν ακόμη και τη σύνταξή της, αποφασίζοντας τι θα αγοράσει και στέλνοντάς της φαγητό μέσω ντελίβερι.

Η καμένη γάτα στα σκουπίδια και η εξαφάνιση από το σημείο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την πυρκαγιά στο διαμέρισμα, η γάτα της 87χρονης εντοπίστηκε καμένη και πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων, ενέργεια που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και για τη συνολική του στάση μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ενώ η πυρκαγιά δεν είχε ακόμη πλήρως κατασβεστεί, ο 60χρονος αποχώρησε από το σημείο, με τους πυροσβέστες να διαπιστώνουν ότι ο μοναδικός συγγενής της ηλικιωμένης είχε εξαφανιστεί. Όταν εντοπίστηκε τηλεφωνικά, δικαιολόγησε την αποχώρησή του ισχυριζόμενος ότι είχε ήδη αναγνωρίσει τη σορό της μητέρας του, ενώ ανέφερε πως έφυγε για να φροντίσει τη γάτα της, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς το ζώο βρέθηκε τελικά καμένο και πεταμένο σε κάδο απορριμάτων επί της οδού Λυκαβηττού.

Επαναλαμβανόμενες κλήσεις για βοήθεια

Η απομόνωση της 87χρονης είχε και πρακτικές συνέπειες. Σε διάστημα λίγων μηνών, η Πυροσβεστική κλήθηκε επανειλημμένα στο διαμέρισμά της, καθώς είχε πέσει και δεν υπήρχε κανείς να τη βοηθήσει. Στις 18 Δεκεμβρίου 2021, μάλιστα, εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα για πολλές ώρες, ανήμπορη να επικοινωνήσει.

Τότε, καθώς ο γιος της δεν απαντούσε στις κλήσεις, στο σπίτι μετέβη γυναίκα που την φρόντιζε περιστασιακά, η οποία κάλεσε την Πυροσβεστική για βοήθεια.

Συγκρούσεις και οικονομικά ζητήματα

Οι διαφωνίες μεταξύ μητέρας και γιου ήταν συχνές. Ο ίδιος υποστήριζε ότι οι καβγάδες αφορούσαν κυρίως το κάπνισμα, ωστόσο άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η 87χρονη τον πίεζε να βρει σταθερή εργασία και να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα που είχε δημιουργήσει.

Συγγενείς κάνουν λόγο για σταδιακή εξαφάνιση της μεγάλης περιουσίας της οικογένειας. Στο σπίτι της ηλικιωμένης δεν υπήρχαν πλέον αντικείμενα αξίας, με τον γιο να ισχυρίζεται ότι η μητέρα του τα πουλούσε για να αγοράζει τσιγάρα, συχνά με τη βοήθεια γειτόνων. Παρά τα όσα αποκαλύπτονται σήμερα, συγγενικά πρόσωπα τονίζουν ότι η 87χρονη προστάτευε τον γιο της και δεν μιλούσε για όσα βίωνε.

Αμφιβολίες για τη φαρμακευτική αγωγή

Θολό παραμένει και το τοπίο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της 87χρονης. Ο γιος ανέφερε ότι λάμβανε περιστασιακά αντικαταθλιπτικά, ισχυρισμό που διαψεύδουν τόσο η σύντροφός του όσο και οι γυναίκες που τη φρόντιζαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη δεν ακολουθούσε καμία σταθερή φαρμακευτική αγωγή, πέρα από απλά παυσίπονα. Με αυτά τα δεδομένα, οι δικαστικές Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατος της 87χρονης δεν οφείλεται σε ατύχημα, αλλά σε εγκληματική ενέργεια, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στο ακροατήριο και τον κατηγορούμενο να βρίσκεται στη φυλακή.

Η ανατροπή στην έρευνα προέκυψε μετά την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ενώ η υποστήριξη της υπόθεσης από τις έρευνες του ελληνικού FBI οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα. Όπως αποκαλύφθηκε, ο 60χρονος γιος της Παπαδοπούλου, ο οποίος φαινόταν να εκφράζει δημόσια τη λύπη του για τον θάνατο της μητέρας του, παίζοντας θέατρο και πέφτοντας σε αλλεπάλληλες αντιφάσεις στις καταθέσεις του, τελικά θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες για το πότε είδε την μητέρα του για τελευταία φορά και το αδιάψευστο γεγονός ότι το σπίτι δεν είχε ίχνη παραβίασης, έδωσαν το έναυσμα στις αστυνομικές Αρχές να αρχίσουν να ψάχνουν τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας αυτής. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο γιος της την νάρκωσε δίνοντάς της υπνωτικά χάπια, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, προσπαθώντας να το εμφανίσει ως δυστύχημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 60χρονος γιος είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η φωτιά που κατέστρεψε το διαμέρισμα ήταν το αποτέλεσμα ατυχήματος και ότι η μητέρα του είχε πεθάνει από τις φλόγες. Ωστόσο, οι ανακριτικές Αρχές δεν πείστηκαν από αυτήν την εκδοχή και οι έρευνες οδηγήθηκαν σε αποκαλύψεις που καταρρίπτουν την αρχική εκτίμηση της υπόθεσης.

Σήμερα το πρωί λίγο πριν από την είσοδό του στον ανακριτή

Φυσικά έντονη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι επικαλούμενος προβλήματα υγείας δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του, σπέρνοντας αμφιβολίες για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι στο διαμέρισμα υπήρχε υψηλή συγκέντρωση εύφλεκτου υγρού, πιθανότατα βενζίνης, ενώ το θύμα δεν είχε αναπνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν νεκρή πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Περαιτέρω ενδείξεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 60χρονου περιλαμβάνουν τη σύγκρουση του με τη μητέρα του για την πώληση του πολυτελούς σπιτιού στο Κολωνάκι, καθώς και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του, όπως το πότε την είδε τελευταία φορά.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 60χρονος είχε συσσωρεύσει μεγάλα χρέη, που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ, και ότι πίεζε την μητέρα του να πουλήσει το διαμέρισμά της, κάτι που εκείνη αρνείτο. Η έλλειψη παραβίασης στο διαμέρισμα και η ύπαρξη μπιτονιού με καύσιμα στην οικία του, το οποίο η σύντροφός του δεν είχε προσέξει, ενίσχυσαν τις υποψίες των αστυνομικών.