Την προσωρινή κράτηση δέκα κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, έπειτα από πολύωρη διαδικασία απολογιών.

Ανάμεσα σε όσους κρίθηκαν προφυλακιστέοι βρίσκονται και δύο αδέλφια, τα οποία φέρονται ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης και είναι γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνται ως νόμιμοι επιχειρηματίες και ότι στοχοποιούνται από ανταγωνιστικά οικονομικά συμφέροντα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κακουργηματικές πράξεις:

-διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωσης

-διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

-πλαστογραφία

-λαθρεμπορία

-υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

-διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων,-

Ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Συνολικά για την υπόθεση ανακρίθηκαν 26 κατηγορούμενοι. Σε εκείνους που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και, κατά περίπτωση, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν εξ αυτών ορίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Τι οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά στελέχη της σπείρας

Νωρίτερα σήμερα (12/2) το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο «Πούτιν» ή «μπαλαρίνα», το ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για την παράνομη διακίνηση τσιγάρων στην Ευρώπη.

Τον ακολούθησε και ο αδελφός του, γνωστός με το παρατσούκλι «Προέδρος», καθώς οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα και είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, χωρίς όμως να πείσουν κανέναν παρά τις προσπάθειές τους να αποδημήσουν το κατηγορητήριο.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε ένα τέλος στην παράνομη δράση των δυο αδελφών αλλά και των στενών συνεργών τους καθώς πολλοί ήταν αυτοί που ήξεραν στην «πιάτσα» ότι τα δυο αδέρφια, «Πούτιν» και «Προέδρος», ήταν πίσω από κάθε ρουφηξιά παράνομου τσιγάρου. Τα δυο βασικά στελέχη δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν τα όσα στοιχεία βρέθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για δράση της εγκληματικής οργάνωσης που ξεκινά τουλάχιστον, από το 2018! Έτσι τα εργοστάσια σταμάτησαν, ο καπνός κατασχέθηκε και τα χρήματα που εντοπίστηκαν, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν κατέληξαν στις τσέπες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.