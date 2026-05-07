Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο 54χρονος, κατ’ ομολογίαν δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, Κωνσταντίνος Παρασύρης και η 56χρονη σύζυγός του, Αφροδίτη, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο ως συνοδηγός την ώρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του άτυχου νεαρού, που συγκλόνισε την Κρήτη, αλλά και το πανελλήνιο.

Οι απολογίες του ζευγαριού, πραγματοποιήθηκαν απόψε Πέμπτη (7/5) κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από μια πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21:30, αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά από την απόφαση του Ανακριτή και του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος Παρασύρη αναμένεται να μεταφερθεί το ταχύτερο προκειμένου να προφυλακιστεί, σε φυλακές εκτός της Κρήτης.

Αρχικά είχε διαρρεύσει -προφανώς σκοπίμως-, ότι η διαδικασία της απολογίας του ζεύγους Παρασύρη, θα πραγματοποιείτο την Δευτέρα (11/5), ωστόσο τελικά πραγματοποιήθηκε απόψε Πέμπτη, καθαρά για λόγους ασφαλείας, χωρίς να διαρρεύσει το παραμικρό για ευνόητους λόγους.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κατά τις απολογίες τους, τόσο ο 54χρονος όσο και η 56χρονη σύζυγός του φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δράστης του φονικού το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια απολογία – εξομολόγηση ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης.

Από την πλευρά της, η 56χρονη Αφροδίτη Παρασύρη, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία της: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Αναμενόμενη χαρακτήρισαν την απόφαση για την προφυλάκιση του 54χρονου, αλλά και της 56χρονης συζύγου του, οι συνήγοροι υπεράσπισης Γιώργος και Κώστας Κοκοσάλης.

Σε ό,τι αφορά την 56χρονη, εκτίμησαν ότι η προφυλάκισή της συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη προστασίας της, δεδομένης της οργής που επικρατεί στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, αλλά και της έντονης κοινωνικής κατακραυγής που έχει προκληθεί από την υπόθεση.

Αμφότεροι οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι η κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αποκλειστικά και μόνο λόγω της παρουσίας της 56χρονης στο αυτοκίνητο του συζύγου της, την ώρα που επέστρεφαν από το μνημόσυνο του παιδιού τους.

Παράλληλα, εξέφρασαν για ακόμη μία φορά τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού, η κηδεία του οποίου τελέστηκε σήμερα στον Χώνο Μυλοποτάμου.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr- neakriti.gr