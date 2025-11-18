Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν ο αρχηγός και υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε σουίτες καζίνο. Τα τρία υπόλοιπα μέλη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται ότι ο υπαρχηγός είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa και φέρεται να εμφανιζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα της σπείρας, υποσχόμενος πολλά κέρδη. Ο αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην αστυνομικός.

Τι επιτάχυνε τις εξελίξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε μετά την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα στις 24 Μαΐου 2025. Στην καταγγελία του ανέφερε ότι μαζί με την τότε σύντροφό του Βρισηίδα Ανδριώτου, συνάντησαν σε σουίτα ξενοδοχείου τον απότακτο αστυνομικό, τον ιδιοκτήτη spa και άλλα δύο άτομα, μία γυναίκα και έναν άντρα.

Σε αυτή τη συνάντηση του παρέστησαν του είπαν ότι κάθε Παρασκευή επενδύουν μετρητά σε τυχερά παίγνια του καζίνο και την Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους με βέβαιη απόδοση, ύψους πάνω από 10% .

Για να γίνουν πιο πιστευτοί του έδειξαν μεγάλα χρηματικά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής αξίας εκατομμυρίων ευρώ αναφέροντας του ότι είναι κέρδη από τις… επενδύσεις.

Με αυτό τον τρόπο τον έπεισαν να τους καταβάλει το ποσό των 720.000 ευρώ για να το «επενδύσουν «για λογαριασμό του». Για να του ρίξουν «στάχτη στα μάτια», του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών σε συγκεκριμένα καταστήματα που οι ίδιοι υπέδειξαν αλλά δεν του έδωσαν άλλα χρήματα.

Η …ληστεία και τα θύματα

Όταν ο Σπύρος Μαρτίκας άρχισε να ζητά τα χρήματά του και να τους πιέζει ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, του έδωσαν μία τσάντα με πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες -αμφιβόλου γνησιότητας- για να εκποιήσει και να αποζημιωθεί. Όμως ο Σπύρος Μαρτίκας έπεσε θύμα όπως αναφέρεται εικονικής ληστείας, που οργανώθηκε από τα δύο ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης .

Εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα ,θύματα της σπείρας έπεσαν και άλλα δώδεκα άτομα χάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε μία περίπτωση ,αφού πήραν από το θύμα τους 200.000 ευρώ στη συνέχεια του έδωσαν πλαστή τραπεζική επιταγή αξίας…600.000 ευρώ ως δήθεν εγγύηση για την εξασφάλιση της επένδυσης.