Προφυλακίστηκε μετά από μια μαραθώνια απολογία ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, που κατηγορείται μαζί με έναν φίλο του που πήρε επίσης τον δρόμο για τη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών.

Αν και επέμενε ότι δεν είχε ιδέα για την κοκαΐνη που βρέθηκε στο σπίτι του δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές.

Οι πρώην συνάδελφοί του τον παρακολουθούσαν επί μήνες μετά από καταγγελία που έγινε.

Ο φίλος του τα πήρε όλα πάνω του και παραδέχθηκε ότι η ποσότητα των 153 γραμμαρίων της κοκαΐνης ήταν δική του.

Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.