Στη φυλακή οδηγούνται έξι από τους οκτώ συνολικά κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Για τους υπόλοιπους δύο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την απελευθέρωσή τους με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η διαδικασία διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ την ίδια στιγμή έξω από το ανακριτικό γραφείο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου σε ένδειξη συμπαράστασης, φωνάζοντας συνθήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να μην δώσουν αναλυτικές εξηγήσεις στην παρούσα φάση, επιφυλασσόμενοι για το μέλλον.

Η ένταση δεν έλειψε ούτε κατά την αποχώρησή τους, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια που οδήγησαν τις αστυνομικές δυνάμεις στη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Η εισαγγελική δίωξη που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα σοβαρή, περιλαμβάνοντας πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της ληστεία από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κλπ.).

Επιπλέον, στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση, βία κατά υπάλληλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.