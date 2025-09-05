Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται ότι ήταν τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων.

Η προφυλάκισή τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως όμως μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε να συλληφθούν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ακόμα δύο εκ των συλληφθέντων, ένας 36χρονος άνδρας που φέρεται να είχε αναβαθμισμένο ρόλο και η 36χρονη σύζυγός του.

Νωρίτερα το μεσημέρι, είχε κριθεί προφυλακιστέος ένας ακόμα, 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης ανήκει στους συλληφθέντες που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο.

Συνολικά για την πρώτη υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 11 κατηγορούμενοι (6 χθες και 5 σήμερα) ενώ οι απολογίες συνεχίζονται.

Οι προφυλακίσεις πέντε βασικών κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης, αφορούν διακίνηση ναρκωτικών. Τρία ακόμη άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.