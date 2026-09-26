Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης η οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 40 και 41 ετών, απολογήθηκαν σήμερα Σάββατο (26/9) ενώπιον του 2ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Φαίνεται όμως πως δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, αφού ανακριτής και εισαγγελέας τούς “έδειξαν” το δρόμο προς τη φυλακή.

Είχαν προηγηθεί – χθες – οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων για την ίδια υπόθεση: ενός 52χρονου που φέρεται να λειτουργούσε ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των δύο «πρωταγωνιστών» και των «αχυρανθρώπων», καθώς επίσης δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 40 και 56 ετών, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Ο πρώτος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εκτός από τους πέντε που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα.

Εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ανάλογα με την περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ζημία για το Δημόσιο από τη μη καταβολή προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να έχουν συνολικές οφειλές περίπου 11 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας κι από εργοδοτικές εισφορές.