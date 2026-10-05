Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να κινούσαν τα νήματα σε εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν κεφάλαια ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δικαστική διαδικασία υπήρξε μαραθώνια για τους συνολικά 17 συλληφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τρεις από τους βασικούς κατηγορούμενους —ανάμεσά τους και ένα ακόμη ηγετικό στέλεχος που είχε προφυλακιστεί νωρίτερα— ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους.

Από την πλευρά τους, οι δύο στρατιωτικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η παγίδα του «διπλασιασμού» σε 50 ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το δίκτυο είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον από το 2025, συστήνοντας εικονικές εταιρείες και χρησιμοποιώντας μια ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Το δέλεαρ για τους ανυποψίαστους επενδυτές ήταν η υπόσχεση για διπλασιασμό του αρχικού τους κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με το ρίσκο να παρουσιάζεται ως μηδαμινό. Η οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας (σχήμα Ponzi), βασιζόμενη στη συνεχή εισροή νέων μελών μέσω προσωπικών συστάσεων και δικτύων συνεργατών.

Πάνω από 10.000 μέλη και εκατομμύρια δολάρια

Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η πλατφόρμα προσέλκυσε τουλάχιστον 10.000 άτομα, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Αν και δεκάδες παθόντες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος της οικονομικής ζημίας.

Ευρεία επιχειρησιακή δράση σε 10 πόλεις

Η αποδόμηση της οργάνωσης απαίτησε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε δέκα περιοχές της χώρας: Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Πιερία, Κομοτηνή, Πρέβεζα και Καβάλα. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 295.090 ευρώ σε μετρητά, πλήθος κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακές μονάδες αποθήκευσης, τραπεζικές κάρτες, καθώς και μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται με κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.