Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους οι πέντε νεαροί, ηλικίας 17 έως 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στο βίαιο κύκλωμα που εκβίαζε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος», καθώς και τα ηγετικά στελέχη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται ήδη πίσω από τα κάγκελα.

Οι πέντε κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με μια σειρά από βαρύτατα αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνουν από εκβιασμούς μέχρι εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκεται και ένας 17χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συμμετέχει σε ρίψη βόμβας μολότοφ εναντίον καταστήματος. Κατά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ανηλίκων, ο ανήλικος φέρεται να αρνήθηκε ότι αποτελεί μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ή ότι κατασκεύασε τον εμπρηστικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως η μοναδική του εμπλοκή οφείλεται στο γεγονός ότι του είχαν τάξει αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ για την πράξη.

Από την πλευρά του, ένας 19χρονος συγκατηγορούμενός του επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο του, ισχυριζόμενος πως βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, απλώς επειδή μετέφερε έναν φίλο του σε ένα καφέ. Όπως φέρεται να κατέθεσε, μόλις έφτασαν εκεί και ο φίλος του, του εξήγησε τον πραγματικό σκοπό της επίσκεψης, ο ίδιος απομακρύνθηκε άμεσα. Μάλιστα, υποστήριξε πως βρισκόταν ήδη σε απόσταση όταν άκουσε τον κρότο της έκρηξης, καθώς έφυγε από τον φόβο του.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τη δράση του κυκλώματος είναι βαρύτατη, καθώς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι εκρήξεις και οι εμπρησμοί, ενώ οι κατηγορούμενοι βαρύνονται παράλληλα και με τέσσερα πλημμελήματα.