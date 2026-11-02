Την προφυλάκιση των τριών ανδρών που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη φονική έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα, με απολογισμό έξι νεκρούς, αποφάσισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν οι κατηγορούμενοι δεν στάθηκαν ικανές να πείσουν τις Δικαστικές Αρχές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φυλακή.

Η άφιξη στην Ευελπίδων και η απόπειρα αποποίησης ευθυνών

Οι τρεις άνδρες έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας (02/11), κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Διασχίζοντας την είσοδο του συγκροτήματος, μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, επιχείρησαν να κρατήσουν αποστάσεις από την πρόκληση της έκρηξης με έναν εξ αυτών να λέει χαρακτηριστικά: «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ενώ ένας άλλος εξέφρασε τη συγγνώμη του για τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Βαρύτατες διώξεις για γνώριμους των Αρχών

Η τριάδα των προφυλακισθέντων, που αποτελείται από δύο Έλληνες και έναν Αλβανό με ποινικό παρελθόν, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις.

Το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους περιλαμβάνει διώξεις για εμπρησμό, έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Φωτογραφίες από την μεταφορά των τριών συλληφθέντων στον Ανακριτή: