Προφυλακίστηκαν τέσσερα από τα μέλη του κυκλώματος που με τη χρήση παράνομου λογισμικού «πείραζε» τις αντλίες σε Πρατήρια καυσίμων, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Οι απολογίες των 13 συλληφθέντων συνεχίζονται, καθώς, έως τώρα, έχουν απολογηθεί οκτώ άτομα.

Από αυτά τα τέσσερα κρίθηκαν προφυλακιστέα, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί εγγυοδοσία ύψους 10 χιλιάδων ευρώ.

Η μαραθώνια διαδικασία λήψης απολογιών αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς υπολείπονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

Το παράνομο λογισμικό του εν λόγω κυκλώματος, είχαν προμηθευτεί 20 Πρατήρια υγρών καυσίμων, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκτιμάται ότι τα μέλη του, τα τελευταία πέντε χρόνια, κατάφεραν να αποκομίσουν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ιδιωτών, αλλοίωση του συστήματος εισροών – εκροών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών.