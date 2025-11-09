Τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που κατηγορούνται για την τραγωδία στα Βορίζια, προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Αν και οι απολογίες τους ήταν προγραμματισμένες για αύριο, η ημερομηνία άλλαξε για λόγους ασφαλείας, και μόνο οι συνήγοροί τους γνώριζαν ότι θα απολογηθούν.

Στις απολογίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι δεν πυροβόλησαν και ότι δεν είχαν όπλα.

Τα τρία αδέρφια είχαν παραδοθεί μετά τις κηδείες των δύο θυμάτων.

Μέχρι στιγμής, το μακελειό στα Βορίζια μετρά πέντε προφυλακίσεις, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν άλλα δύο μέλη, της οικογένειας Καργάκη αυτή τη φορά.

Λ.Π.