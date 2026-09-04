Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο 29χρονος από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έβαλε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, κατά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης.

Ο 29χρονος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και είχε λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Παράλληλα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα με τη χρήση αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και βρισκόταν υπό την επήρειά του.