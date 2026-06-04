Γνωστός τραγουδιστής της Σύρου προφυλακίστηκε για υπόθεση με ανήλικη και το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Ο καλλιτέχνης με τα αρχικά Α.Μ μετά την απολογία του το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, προφυλακίστηκε και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από έναν χρόνο, το 2025, όταν ο πατέρας της 14χρονης εντόπισε περίεργα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο τραγουδιστής με την κόρη του.

Στη συνέχεια, οι γονείς της 14χρονης προχώρησαν σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές και ξεκίνησε έρευνα. Διαβιβάστηκε η δικογραφία στην Εισαγγελέα και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες σήμερα οδήγησαν στην προφυλάκιση του κατηγορούμενου καλλιτέχνη Α.Μ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», όταν ανακοινώθηκε η προφυλάκισή του, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου και θα παραμείνει λίγες ημέρες πριν οδηγηθεί στις φυλακές των Γρεβενών.

Στις 6 Μαρτίου, ο καλλιτέχνης έκανε λόγο για ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του. Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε συγκεκριμένα «Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου και διαδίδονται ανεπίτρεπτα, τους οποίους δεν επιθυμώ να επαναλάβω διότι αφορούν προσωπικά δεδομένα τρίτων, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους».

Συνεχίζεται η διερεύνηση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς και τα μηνύματα που αντάλλαξε με την 14χρονη κοπέλα.

Δείτε την ανάρτηση του τραγουδιστή στο Facebook:

Αναλυτικά η ανάρτηση του τραγουδιστή με τα αρχικά Α.Μ

«Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου και διαδίδονται ανεπίτρεπτα, τους οποίους δεν επιθυμώ να επαναλάβω διότι αφορούν προσωπικά δεδομένα τρίτων, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους.

Οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται, δεν συνιστά παρά μία προκαταρκτική εξέταση για το ενδεχόμενο τέλεσης ορισμένων – ανύπαρκτων – πράξεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη εναντίον μου, πολύ περισσότερο δεν συνελήφθην ούτε φυλακίστηκα.

Είναι τουλάχιστον άδικο κάθε δέκτης αυτών των ψευδών ισχυρισμών να μετατρέπεται σε «δικαστή» του διαδικτύου και του καφενείου, διαδίδοντας ανακρίβειες,ψέματα και προσωπικές αποψεις. Δυστυχώς αυτό χαρακτηρίζει πολλούς συντοπίτες μας, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ασχολούνται με τις ζωές των άλλων !!! Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω προς όλους τους «συνωμοσιολόγους» της Σύρου: Δεν μπαινοβγαίνω σε φυλακές ,κρατητηρια,γραφεία ούτε με “αφήνουν”να βγαινω για να κάνω live,ούτε έχω οποιοδήποτε περιοριστικό όρο.

Σεβόμενος τη μυστικότητα της διαδικασίας, σας λέω μόνο αυτό: Δεν γνωρίζετε καμία λεπτομέρεια και δεν πρόκειται να αποκαλύψω τίποτα. Αφήνω τον καθένα να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να διαχειριστεί μόνος του την κακία του.

Επειδή όμως η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο που δεν μπορώ πια να αδιαφορώ, σας ενημερώνω: Κάθε ισχυρισμός και κάθε διάδοση γεγονότων που βλάπτουν την τιμή και την υπόληψή μου συνιστά ποινικό και αστικό αδίκημα. Εφόσον χρειαστεί, θα ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου ενώπιον των Δικαστηρίων.

Για να κλείσω το θέμα: Από σήμερα και μετά από αυτή την ανακοίνωση, όποιος συνεχίζει να με διαβάλλει χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια, θα αντιμετωπίζεται ως συκοφάντης και θα έχει τις νόμιμες συνέπειες. Εγώ σας ενημέρωσα. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος/η να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Και για όσους με σκέφτεστε, μου δίνετε κουράγιο και με στηρίζετε με την αγάπη σας (είστε η μεγάλη πλειοψηφία), σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου!

Σας περιμένω όλους στο επόμενο live».

Δείτε εικόνες που αναρτούσε ο καλλιτέχνης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: