Στη φυλακή μέχρι τη δίκη της οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η ίδια δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης, βάσει όσων υποστήριξε στην απολογία της, την Παρασκευή (28/11), στα δικαστήρια του Πειραιά, καθώς η δικηγόρος της ανέφερε ότι η πελάτισσά της «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της 46χρονης δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που αποφάσισαν την προφυλάκισή της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.