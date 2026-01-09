Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων μεταφέρεται ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Απολογήθηκε σήμερα (9/1), ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Μετά την απόφαση, ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτηρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση, καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί φίλοι και η αδερφή του θύματος, ζητώντας δικαίωση.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.