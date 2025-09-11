Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, που χτύπησε τον αστυνομικό στο Περιστέρι, μετά την καταδίωξή του από συμβατικό όχημα της Αστυνομίας.

Ο 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, κατά την απολογία του φέρεται να είπε πως δεν κατάλαβε ότι ήταν αστυνομικοί οι άνθρωποι που του ζήτησαν να σταματήσει το όχημά του, καθώς εκείνοι ήταν σε συμβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να νιώσει τρόμο και αγωνία, ειδικά όταν τον σημάδεψαν με τα όπλα τους.

Ο έτερος νεαρός οδηγός που έκανε «κόντρα» με τον 20χρονο, είχε διαφορετική ποινική μεταχείριση, καθώς κατηγορείται για πλημμεληματικές πράξεις, και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο ίδιος φέρεται να είπε, πως σταμάτησε το αυτοκίνητο, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.