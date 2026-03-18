Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος Μ.Χ. που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3), στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Η υπερασπιστική του γραμμή στηρίχθηκε κυρίως στον άξονα της άμυνας προσπαθώντας να πείσει ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον άτυχο Κλεομένη.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε και ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, ζητάω συγνώμη αλλά πραγματικά έκανε ότι μπορούσα για να διαφύγω και να γλιτώσω τη δική μου ζωή» είπε στους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο δράστης υποστήριξε ότι όλα συνέβησαν όταν επέστρεψε σπίτι του το μοιραίο βράδυ.

«Πάρκαρα το αυτοκίνητό μου και κινήθηκα προς την είσοδο του σπιτιού. Τότε είδα μια σκιά στο τζάμι της εισόδου και είδα τρία άτομα πολύ κοντά σε εμένα με τον έναν να κρατά σφυρί. Μου είπε «Τώρα σε βρήκαμε π@$%α ,θα σε γ@3@» και τους ρώτησα «Γιατί εμένα ;». Ξεκίνησα να τρέχω προς την οδό Αργοναυτών. Είδα και άλλα δύο άτομα που ήταν σε απόσταση. Οπότε είδα πέντε άτομα.»

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο ένας από τους πέντε, του έβαλε τρικλοποδιά και έπεσε στο έδαφος: «Με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι και σε όλο μου το σώμα. Με χτύπησαν και με τα χέρια και με τα πόδια τους και νομίζω ότι ένιωσα κλειδιά και ένα μαχαίρι. Τότε επειδή φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν μου έπεσε από την τσέπη μου ένα μαχαίρι, που χρησιμοποιούσα για τις δουλειές της εργασίας μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, προσπάθησα να αμυνθώ με το μαχαίρι στα τυφλά. Παρέμεινα στο έδαφος και χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί από αυτά που μου επιτέθηκαν. Δεν το έκανα επίτηδες ήθελα μόνο να προστατευθώ».

Ο δράστης υποστηρίζει ότι αμέσως μετά είδε τα άλλα δύο άτομα να φεύγουν και εκείνος κάλεσε σε βοήθεια ένα φίλο του.

«Ήρθε μαζί με άλλους, με βάλανε στο αμάξι και με αφήσαν σε ένα ιατρείο να μου προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και έπειτα φύγανε».

Ο 23χρονος αναφέρεται και στις οπαδικές διαφορές :

«Όταν είδα το σφυρί κατάλαβα ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο και δεχόμουν επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ και σκέφτηκα ότι θα με σκότωναν. Το μαχαίρι το πέταξα σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι μου και τα ρούχα που φορούσα τότε τα πέταξα σε κάδο κοντά στη Νέα Ελβετία. Υπάρχουν και κάποιες επιθέσεις στο μαγαζί του πατέρα μου σπάζοντας την τζαμαρία του μαγαζιού και πετώντας και καπνογόνο ενώ έχω δεχθεί δύο φορές επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στο παρελθόν».

Απολογείται αύριο Πέμπτη ο 19χρονος συλληφθείς

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου έλαβε ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου. Ο ίδιος, καθώς κι ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση – η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο – θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 20χρονος Κλεομένης έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (13/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε ένα επεισόδιο που είχε χαρακτηριστικά οπαδικής συμπλοκής. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στον θώρακα και τον πνεύμονα, από το μαχαίρι του 23χρονου δράστη, κινήθηκε πεζός για λίγα μέτρα και στη συνέχεια έπεσε μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου όπου τον βρήκαν οι διασώστες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.