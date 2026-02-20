Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε ο 26χρονος που φέρεται να πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο με μαγκούρες και όπλο στην περιοχή της Μεσαράς.

Η απολογία του διήρκησε περισσότερο από 5 ώρες.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε η απολογία του λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις Μοίρες, μεταξύ μελών δύο οικογενειών που έχουν κτηνοτροφικές διαφορές και οι οποίες παραμένουν άλυτες.

Η συνέχεια δόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, όπου υποβλήθηκαν αλληλομηνύσεις για ψευδή καταμήνυση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού έγινε η πρώτη καταγγελία από δύο αδέλφια και τον πατέρα τους, σε βάρος του 26χρονου, τον οποίο κατήγγειλαν ότι όχι μόνο βάζει τα πρόβατά του στα χωράφια τους, αλλά και ότι τους απείλησε με όπλο όταν του ζήτησαν να μην το επαναλάβει. Ο 26χρονος μετά το επεισόδιο τράπηκε σε φυγή.

Η συνέχεια δόθηκε αργότερα, και πάλι στο Α.Τ. Φαιστού, όπου προσήλθε ο πατέρας του 26χρονου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που δέχθηκε απειλές από τους τρεις συγγενείς, ότι εκείνοι ήταν που έβγαλαν όπλο και κρατούσαν μαγκούρες —και όχι ο γιος του— ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, εξύβρισαν και τον ανήλικο αδελφό του 26χρονου.

Τελικά, οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις. Συνελήφθησαν τα τρία μέλη της μίας οικογένειας και ο πατέρας της δεύτερης οικογένειας, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: Patris.gr