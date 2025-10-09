Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς σε βάρος 38χρονου έξω από το σπίτι του στη Δροσιά, τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στη Ζάκυνθο, οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο το μεσημέρι, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 29χρονος φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του Ανακριτή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε όσα του αποδίδονται και απέδωσε τις πράξεις του σε ψυχιατρικά προβλήματα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει.

«Αποδέχομαι την πράξη, είμαι μετανιωμένος»: Τι είπε στην απολογία του ο 29χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση στη Δροσιά.

«Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος», φέρεται να είπε στον Ανακριτή, και στη συνέχεια ανέφερε πως είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή του.

«Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο-τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή, με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα.»

Αναφερόμενος στο θύμα ο κατηγορούμενος, ανέφερε πως είχε «αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας», υποστηρίζοντας, πως «ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου».

«Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν», συμπλήρωσε ο ίδιος στην απολογία του.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του νεαρού μέσα από μαρτυρίες που έλαβαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, αλλά και της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που είχε στήσει καρτέρι και πυροβόλησε τον 38χρονο, ισχυριζόμενος πως το επίμαχο βράδυ εργαζόταν στο νησί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το άλλοθί του διαψεύστηκε, από τους πρώην εργοδότες του.