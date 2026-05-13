Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης συζύγου του, μητέρα τεσσάρων παιδιών στην περιοχή της Παντάνασσας. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, οδηγείται στη φυλακή. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η υπεράσπισή του προσκόμισε νέα στοιχεία στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, επιχειρώντας να ρίξει φως στις συνθήκες τραυματισμού της 28χρονης συζύγου του. Παρέδωσε νέο υλικό στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ώστε να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 28χρονη μητέρα.

Μεταξύ των στοιχείων που κατατέθηκαν περιλαμβάνεται και φωτογραφικό υλικό, μέσω του οποίου η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ζημιά στον προφυλακτήρα του οχήματος προκλήθηκε σε διαφορετικό σημείο και χρόνο από εκείνον κατά τον οποίο εντοπίστηκε αιμόφυρτη η 28χρονη.

Σύμφωνα με την neakriti, η κατάσταση της υγείας της 28χρονης φέρεται να παρουσιάζει βελτίωση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι παραμένει νοσηλευόμενη, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η υπόθεση εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, με τις αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το «παζλ» των γεγονότων.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την αποκαλυπτική κατάθεση του αστυνομικού που έφθασε στο σημείο όπου βρισκόταν αιμόφυρτη η γυναίκα.

«Στις έξι το απόγευμα η υπηρεσία μας δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που δεν ήθελε να αφήσει τα στοιχεία του κι ότι γυναίκα στην περιοχή της Παντάνασσας στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Αγίας Φωτεινής βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα». Οι αστυνομικοί αμέσως πήγαν στο σημείο.

«Εκεί βρίσκονταν το όχημα, τύπου κλούβας, όπου στην πίσω πλευρά του οχήματος γύρω στα δύο μέτρα βρίσκονταν η γυναίκα πεσμένη στο οδόστρωμα και ήταν αιμόφυρτη. Στο σημείο βρίσκονταν και ο σύζυγός της, ο οδηγός του οχήματος και μας δήλωσε προφορικά ότι ενώ κινούνταν με τη σύζυγό του ως συνοδηγό, χωρίς να καταλάβει πως έγινε, η πόρτα άνοιξε, μάλλον μόνη της και η σύζυγός του βρέθηκε στο οδόστρωμα».

«Η πόρτα είχε πρόβλημα»

Ο σύζυγος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αστυνομικού, απέδωσε το άνοιγμα της πόρτας σε βλάβη.

«Μας δήλωσε, ότι καιρό τώρα η πόρτα του συνοδηγού είχε πρόβλημα και κατά καιρούς άνοιγε μόνη της αλλά δεν είχε μεριμνήσει ώστε να την πάει για επισκευή. Μας είπε επίσης, πως εκείνη τη στιγμή πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα χωρίς να διακρίνει το πόσο. Από όσο μπορούσαμε εμπειρικά να εξετάσουμε την πόρτα και σε δοκιμές που κάναμε στο σημείο, αυτή λειτουργούσε κανονικά χωρίς να παρουσιάζει επιπλοκές».

«Λίγα λεπτά μετά, έφθασαν στο σημείο η μητέρα κι ο αδερφός της 28χρονης. Επίσης ένας μάρτυρας έκανε μια σημαντική αποκάλυψη στις αρχές. Μας είπε, ότι ενώ βρίσκονταν η μητέρα στο δρόμο παρατήρησε πως στην αριστερή της πλευρά στο ύψος της μέσης της, είχε μελανιές».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να εκτιμούν αρχικά ότι η 28χρονη είχε κάταγμα σε αυχένα και κεφάλι καθώς και μικρής έκτασης αιμορραγία αλλά και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή

Η γυναίκα εξετάστηκε αμέσως από τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε αρχικά ότι η 28χρονη είχε εκδορές στα χέρια και πίσω στη μέση, τα οποία μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την πτώση από το όχημα, ενώ δεν αναφέρθηκαν σημάδια προγενέστερα της πτώσης ή άλλα σημάδια που να δηλώνουν πάλη.

Σημαντικό στοιχείο είναι και ο προφυλακτήρας, ο οποίος έλειπε από το όχημα. Επιπλέον, ο σύζυγός εντοπίστηκε και με κατανάλωση αλκοόλ με την πρώτη μέτρηση να δείχνει ποσοστό 0.446 mg/lt .