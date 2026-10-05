Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.

Ανακριτής και Εισαγγελέας, μετά την απολογία του, έκριναν ότι ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ παράλληλα του ασκήθηκε και δίωξη για το αδίκημα της απειλής, που είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας άνω του 67%.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος ότι πριν δαγκώσει και κόψει το αυτί της 54χρονης, σημειώθηκε διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά του και να χάσει τον έλεγχο.

Φέρεται επίσης να ανέφερε στον Εισαγγελέα πως θα καταθέσει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και την αναπηρία άνω του 67%.

Παράλληλα, η υπεράσπισή του προτίθεται να καταθέσει έγγραφα που πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, λόγω σοβαρής ψυχιατρικής πάθησης, την ώρα που το θύμα νοσηλεύεται φέροντας μόνιμη σωματική βλάβη.

«Με έπνιγε και με δάγκωνε στο αυτί»

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο MEGA, η 54χρονη οδηγός περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

Όπως ανέφερε η ίδια:

«Με έπνιγε και με δάγκωνε στο αυτί λέγοντάς μου “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”. Εκείνη τη στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι θα πεθάνω. Δόξα τω Θεώ ζω».

Πώς έγινε η επίθεση

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Ο 35χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί από την Κυψέλη, με προορισμό τη Νέα Ιωνία.

Όταν διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης του POS λόγω έλλειψης σήματος, οι δύο πλευρές αναζήτησαν ΑΤΜ. Όταν το σήμα αποκαταστάθηκε, η οδηγός ακινητοποίησε το όχημα για τη συναλλαγή.

Τότε, ο επιβάτης επιτέθηκε στη γυναίκα, αρπάζοντάς την από τον λαιμό και δαγκώνοντάς την με μανία στο δεξί αυτί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της 54χρονης, ο δράστης την απειλούσε λέγοντας: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω».

Η οδηγός κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και να πατήσει παρατεταμένα την κόρνα. Με τη βοήθεια πέντε περαστικών, ο δράστης ακινητοποιήθηκε, μέχρι την ώρα που κατέφθασε η Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι το αποκομμένο τμήμα του αυτιού εντοπίστηκε μέσα στο ταξί και τοποθετήθηκε σε πάγο, οι γιατροί στο Νοσοκομείο «Ελπίς» δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε επανασυγκόλληση, με αποτέλεσμα η σωματική βλάβη της γυναίκας να είναι μόνιμη.