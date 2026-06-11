Στη φυλακή οδηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος της Χαμάς, που κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση σχεδιασμού τρομοκρατικού χτυπήματος, μετά την απολογία του ενώπιον του ειδικού ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές διώξεις, μεταξύ των οποίων η ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και η εκπαίδευση σε μέσα και μεθόδους για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Η θέση της υπεράσπισης

Σε γραπτή δήλωσή του στο zougla.gr ο δικηγόρος του τρομοκράτη Σπύρος Πανταζής αναφέρει

Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.

Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν. “

Ο δικηγόρος του 37χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ρεπορτάζ, υποστήριξε πως από τη δικογραφία δεν προκύπτει σαφής πρόθεση ή συγκεκριμένος σχεδιασμός τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ελλείψεις στα αποδεικτικά στοιχεία που αποδίδονται στον εντολέα του.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επιμένει ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις βαρύτατες κατηγορίες και κάνει λόγο για εσφαλμένη ερμηνεία των δεδομένων της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο οι έρευνες των Αρχών

Ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό που έχει κατασχεθεί από ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών και των κινήσεων του κατηγορούμενου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε επίπεδο ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων και διασυνδέσεων.