Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών οδηγείται ο 44χρονος που συνελήφθη για τη σοβαρή πυρκαγιά στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά, καθώς μετά τη χθεσινή απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας πάνω από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Η έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έδειξε ότι ο κατηγορούμενος έθεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας λίγο μετά τις 11 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο 44χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για ανάλογες υποθέσεις, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για εμπρησμούς.