Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη το περασμένο Σάββατο (21/02).

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα και ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές να διενεργηθεί ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής, ο δράστης, μπήκε στο σπίτι, όπου διαμένουν οι δύο δίδυμες ΑμεΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους και σύμφωνα με όσα δήλωσε η τελευταία, φέρεται να ασέλγησε στη μία από τις δύο κόρες της.

Η μητέρα των δύο κοριτσιών είχε πάει στο φαρμακείο για 10 λεπτά, και όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε τον δράστη να ασελγεί πάνω στη μία κόρη της. Αμέσως πήρε ένα τηγάνι, και τον χτύπησε. Εκείνος της επιτέθηκε και τη χτύπησε με μπουνιά στο μάτι, όπως έκανε και στην άλλη κόρη της.

Στη συνέχεια, η μητέρα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγά, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την κατάθεσή της μητέρας:

«Από το 2007 γνωρίζω μέσω κοινών γνωστών έναν Αλβανό που τον ξέρω ως Μ..Δεν κάνω παρέα με αυτόν, δεν διατηρώ φιλικές σχέσεις ή άλλες σχέσεις και γενικά λέγαμε απλά ένα «γεια» μόνο. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, έρχεται καθημερινά στο σπίτι μου για να μου φέρνει το φαγητό που προέρχεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται στη γειτονιά μου».

Την επίμαχη ημέρα η μητέρα πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς καθώς η μία κόρη της είχε σπάσει τα γυαλιά οράσεως της.

Επιστρέφοντας στο σπίτι μετά από περίπου είκοσι λεπτά βρέθηκε μπροστά στον κατηγορούμενο, μέσα στο σαλόνι.

Η περιγραφή της προκαλεί σοκ:

«Γύρισα στο σπίτι και είδα τον Μ..με κατεβασμένο το παντελόνι του και να βρίσκεται πάνω στη μία κόρη μου που ούρλιαζε και που ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ. Άρχισα να φωνάζω και είδα τον Μ… να είναι με το γενετικό του όργανο εκτεθειμένο. Στον απέναντι καναπέ ήταν η άλλη μου κόρη που ήταν παγωμένη. Αμέσως πήγα προς αυτόν φωνάζοντας και ο Μ..μπήκε στο μπάνιο. Πάνω στην ταραχή μου τον χτύπησα με το τηγάνι, έπειτα γλίστρησα και αυτός άρχισε να με χτυπάει με κλωτσιές στην κοιλιά, με έβρισε λέγοντας «ππ$@@α,κ#@α,μου έφαγες λεφτά» και έφυγε από την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος».

Η μητέρα περιγράφει στις Αρχές ότι ο συγκεκριμένος άντρας έχει κλειδί από την πόρτα της πολυκατοικίας ενώ η ίδια πηγαίνοντας στο φαρμακείο είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Όταν επέστρεψε όμως συνάντησε εμπόδιο:

«Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειστή και την άνοιξα αφού έβαλα το δικό μου κλειδί στην πόρτα και γύρισα την κλειδαριά σπρώχνοντας κάποιο άγνωστο αντικείμενο που υπήρχε στην κλειδαριά».

Οι Αρχές εικάζουν ότι ο δράστης είχε αντικλείδι.