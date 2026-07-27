Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο γραφείο του, την περασμένη εβδομάδα.

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αμέσως μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών, υποστηρίζοντας ότι διαπληκτίστηκε με το θύμα και αφού τον χτύπησε, πήρε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρήκε στο γραφείο και έφυγε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής έχει μετατραπεί σε ληστεία, η οποία αποτελεί κακούργημα.

Παράλληλα, σε βάρος του έχει εκτελεστεί και παλαιότερα ένταλμα σύλληψης για τις πράξεις της ασέλγειας ανήλικου και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

Για αυτή την υπόθεση, ο κατηγορούμενος Αιγύπτιος επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Τι υποστήριξε ο 28χρονος

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής για τις συνθήκες της δολοφονίας του δικηγόρου, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έντονη διαφωνία.

Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο, ούτε το πορτοφόλι του θύματος.