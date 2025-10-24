Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Το δρόμος προς τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε ο 25χρονος πορτιέρης για τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου που έγινε έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10.

Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα στις 08:00 το πρωί στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Ο 25χρονος ανέφερε στον Ανακριτή πώς δύο ημέρες πριν την δολοφονία, «είχαν μια διαφωνία με τον 37χρονο» και ότι την ημέρα του εγκλήματος πήγε να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά όμως καυγάδισαν εκ νέου με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον 37χρονο. Ζήτησε συγνώμη ήταν η κακιά στιγμή.

Ο νεαρός είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Θυμίζουμε ότι ο 25χρονος, ο οποίος είναι ανιψιός του Κώστα Κατσαφάδου και γιος συνταξιούχου αστυνομικού, είχε παραδοθεί την Τρίτη 21/10, στις Αρχές.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το θύμα ήταν γνωστό στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για φόνο, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν μέλος της σκληρής συμμορίας των «Lions».