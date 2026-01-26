Μαραθώνια η διαδικασία απολογιών των 13 συλληφθέντων, μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια καυσίμων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Επιπλέον, τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και το δεξί του χέρι, ενώ ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία της απολογίας και των τριών ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή ακόμη δύο μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νωρίτερα, είχαν προφυλακιστεί τέσσερα ακόμα άτομα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ άλλα τέσσερα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, επίσης με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα και όλες τις κατηγορίες.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό, σύμφωνα με έρευνα της Αστυνομίας, είχα προμηθευτεί περίπου 20 πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα, κυρίως σε περιοχές όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πιερία.

Εκτιμάται ότι το όφελος από αυτή την παράνομη δραστηριότητα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που ισοδυναμούν με τη ζημιά που υπέστησαν οι καταναλωτές.