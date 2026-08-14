Ενώπιον του 2ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογήθηκε ο 59χρονος, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι προκάλεσε έξι πυρκαγιές στην περιοχή της Σίνδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στις συγκεκριμένες πράξεις λόγω της έντονης ψυχολογικής πίεσης που βίωνε εξαιτίας της εργασίας του. Μετά την περίπου μία ώρα απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ο 59χρονος δεν είχε δικηγόρο και για την υπόθεσή του διορίστηκε συνήγορος από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία του φέρεται να επανέλαβε ότι έβαλε τις φωτιές «από βλακεία», αποδίδοντας τις πράξεις του στην ψυχολογική πίεση που αντιμετώπιζε λόγω της εργασίας του. Για μία από τις πυρκαγιές, μάλιστα, φέρεται να ανέφερε ότι είχε καταναλώσει δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη επίγνωση των ενεργειών του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όταν ο ανακριτής τον ρώτησε πώς η επαγγελματική πίεση και μια «απερισκεψία» θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην πρόκληση έξι πυρκαγιών, ο 59χρονος δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, αλλά περιορίστηκε να κουνήσει το κεφάλι του.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να περιφερόταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή και να έβαζε φωτιές σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Η πρώτη πυρκαγιά σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, κατακαίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής γης. Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 9 Αυγούστου, δεύτερη φωτιά προκάλεσε ζημιές σε περίπου 15 στρέμματα.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να προκάλεσε ακόμη τέσσερις εστίες στην ίδια περιοχή, γεγονός που προκάλεσε εκ νέου την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο για ξένα πράγματα και ανθρώπους.