Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Γεωργιανός που τραυμάτισε σοβαρά με πιρούνι τη σύζυγό του τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, παρόλο που αυτή βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Ο 43χρονος Γεωργιανός προσήχθη σήμερα Δευτέρα (13/10), στον Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, ούτε της Ανακρίτριας, ούτε του Εισαγγελέα, ενώ από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, όπως ειπώθηκε, ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί ακουσίως σε Ψυχιατρικό Ίδρυμα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη στο Ψυχικό, για τον άγριο βασανισμό της συζύγου του και, όπως προέκυψε, ήταν γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε επιτεθεί σε αστυνομικούς, όταν είχε εισβάλει μεσάνυχτα στο ΑΤ Αμπελοκήπων, ζητώντας να επισκεφθεί συγκεκριμένους κρατούμενους με τη δικαιολογία ότι ήταν και αυτός … παλιός κρατούμενος!

Όταν οι αστυνομικοί του είχαν απαντήσει ότι δεν υπήρχαν στο Τμήμα οι κρατούμενοι που ζητούσε, αυτός επιτέθηκε σε έξαλλη κατάσταση σε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο.

Τότε είχαν επέμβει άλλοι αστυνομικοί που τον ακινητοποίησαν μετά από πάλη, όπου και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στη Δικαιοσύνη.

Εκτός αυτού του περιστατικού, ο 43χρονος έχει συλληφθεί και αρκετές φορές οδηγώντας χωρίς δίπλωμα και σε κατάσταση μέθης, ενώ έχει προκαλέσει και τροχαία ατυχήματα.

Παράλληλα, πάλι σε κατάσταση μέθης, έχει απειλήσει επανειλημμένα τη σύζυγό του στο παρελθόν με μαχαίρι, σε σημείο που η ίδια είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του στο Ψυχιατρείο.

Το περιστατικό σε βάρος της συζύγου του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής, και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, τριών μηνών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Έφερε βαριά τραύματα στο δεξί μάτι, στα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι και νοσηλεύεται στη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αστυνομική προστασία.

Η γυναίκα δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Το έμβρυο, βρίσκεται εκτός κινδύνου.