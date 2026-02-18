Μετά από 4, 5 ώρες απολογίας του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα», στο οποίο η φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, Ανακριτής και Εισαγγελέας κατέληξαν στην προφυλάκισή του.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης οδηγείται στις Φυλακές Τρικάλων, αφού δήλωσε συγκλονισμένος με τις καταθέσεις εργαζόμενων, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που αποτύπωναν την τραγωδία στο εργοστασίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε πως δεν γνώριζε τίποτα από αυτά και ότι τον χώρο που σημειώθηκε η έκρηξη έπαιζαν τα παιδιά του.

Ο 52χρονος ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, υδραυλικός του εργοστασίου, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία και τον υπεύθυνο παραγωγής και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

«Σας μυρίζει κάτι, μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;»

Οι αποκαλύψεις για τα όσα προηγήθηκαν της φονικής έκρηξης στα Τρίκαλα δεν έχουν τέλος με την έρευνα να ανοίγει και σε άλλα πρόσωπα εκτός του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη για τα λάθη και τις παραλείψεις για τη διαρροή προπανίου.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωναν τους υπεύθυνους από τις αρχές Δεκεμβρίου ενώ αποκαλυπτική είναι η κατάθεση εργαζόμενου για τα όσα έγιναν τρεις σχεδόν ώρες πριν την τραγωδία.

Ο ίδιος ήταν στο ζυμωτήριο και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ρώτησε συνάδελφο του: «Σου μυρίζει κάτι μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;», για να πάρει την απάντηση. «Δεν ξέρω μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων».

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα ακολούθησαν και τη δραματική περιγραφή του υπαλλήλου που σώθηκε από θαύμα.

Ερώτηση: Ενημέρωσες κάποιον για τη συγκεκριμένη μυρωδιά;

Εργαζόμενος «Βιολάντα»: Ναι το συζητήσαμε με ένα συνάδελφό μου και παρόν ήταν και ο υπεύθυνος παραγωγής κατά τη βραδινή βάρδια. Η μυρωδιά μου μοιάζει σαν υγραέριο αλλά δεν είμαι σίγουρος.

Ερώτηση : Πόσες φορές διαπίστωσες αυτή τη μυρωδιά ;

Εργαζόμενος «Βιολάντα»: Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο την διαπίστωσα περίπου δέκα φορές στο χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του Διευθυντή παραγωγής του εργοστασίου ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται λόγω βραχυκυκλώματος του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας-κουζίνας.

Ο εργαζόμενος περιγράφει στη συνέχεια τα όσα έζησε το μοιραίο βράδυ. Όταν έγινε η έκρηξη ήταν στην είσοδο του ζυμωτηρίου :

«Εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβο χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα (πάνελ ,λαμαρίνες ,τμήματα από φούρνους) και από το σημείο που βρισκόμουνα είδα μπροστά μου μία πόρτα που ήταν ανοιχτή η οποία μπορεί να άνοιξε από την έκρηξη και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Πήρα τηλέφωνο την ΕΛΑΣ στις 4:01 και ταυτόχρονα άκουγα φωνές από το εσωτερικό που καλούσαν σε βοήθεια και άκουγα τον υπεύθυνο παραγωγής κατά τη νυχτερινή βάρδια να τους καλεί όλους να βγουν έξω».

Ο εργαζόμενος προσπαθεί με έναν συνάδελφό του να βοηθήσει όσους ήταν μέσα:

«Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι καθώς έπεφταν οι λαμαρίνες και η οροφή και η φωτιά είχε εξαπλωθεί. Μπήκα στο χώρο όπου βρισκόταν η αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών στο διπλανό κτίριο ώστε να ξαναπάω στο κτίριο που είχε τη φωτιά για να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου οι οποίες είναι και φίλες μου και αφού μπήκα στην αποθήκη συνάντησα τρεις γυναίκες συναδέλφους οι οποίες ήταν αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα».

Όλο το πόρισμα-φωτιά για τη φονική έκρηξη

Το εργοστάσιο ήταν μία «βόμβα». Αυτό αναφέρει επί της ουσίας το πόρισμα της αυτοψίας των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού για το εργοστάσιο της φονικής έκρηξης Βιολάντα στα Τρίκαλα που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο πέντε γυναικών, που εργάζονταν στην βραδινή βάρδια της Δευτέρας 26/01/2026.

Η αυτοψία ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου και λίγες ημέρες μετά το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αναβαθμίστηκε σε κακούργημα για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, που φέρει ποινή ως και ισόβια κάθειρξη.

Στο πόρισμα, που φέρνει στο φως σήμερα η «Ζούγκλα», αποτυπώνονται οι εγκληματικές παραλείψεις ενώ σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες με τις διαβρωμένες σωληνώσεις.

Η ηλεκτροβάνα που είχαν αποσυνδέσει

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ συμπεραίνουν για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία :

Το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν στον κλάδο διανομής δεν ήταν συνδεδεμένο και κρεμόταν. Αυτή (η ηλεκτροβάνα) ήταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεων, όταν αυτό έβγαινε από το υπέδαφος και εμφανιζόταν εξωτερικά του κτηρίου 2.

Ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή από τους ανιχνευτές για διαρροή.

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της ,δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων για την έντονη οσμή

Επιπλέον τα στελέχη της ΔΑΕΕ αναφέρονται και στις καταθέσεις των εργαζομένων για την έντονη οσμή τουλάχιστον από τα Χριστούγεννα.Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση εργαζόμενης:

«Την οσμή την είχα αντιληφθεί πρώτη φορά πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Την ίδια οσμή την είχαν μυρίσει και άλλοι συνάδελφοί μου και το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας. Η μυρωδιά αυτή ήταν δυσάρεστη μύριζε σαν εντομοκτόνο και προέρχονταν όπως μας είπαν πει από την αποχέτευση.

Παράλληλα μπορώ να πω ότι στο χώρο που δούλευα στα δημητριακά υπήρχε έντονη μυρωδιά σαν γκάζι. Και αυτή την αντιλήφθηκα πριν τα Χριστούγεννα. Η μυρωδιά δεν ήταν συνεχόμενη ήταν παροδική .Κάποιες φορές μύριζε έντονα γκάζι. Μας είχαν πει ότι οφείλονταν στην πλήρωση των δεξαμενών τις οποίες δεν είχα δει ποτέ που βρίσκονταν .Έβλεπα όμως συχνά βυτιοφόρο που έρχονταν στο χώρο του εργοστασίου και πήγαιναν για πλήρωση των δεξαμενών.»

Δείτε όλες τις σελίδες του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στη «Ζούγκλα» και το πλήρες κείμενο της αυτοψίας πατώντας εδώ.