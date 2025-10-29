Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά από δύο ώρες απολογίας ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφο του την περασμένη εβδομάδα, αφού κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που τη χτύπησε καθώς δεν ήταν στο χώρο. Υποστηρίζει ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του χτυπημένη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού η 40χρονη είχε νοσηλευθεί στην εντατική διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση. Πλέον βρίσκεται εκτός ΜΕΘ με τα τραύματα της όμως να παραμένουν σοβαρά.

Επίσης κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

